Una periodista zuliana desapareció tras ser deportada a México

La periodista zuliana Carmen Hernández se encuentra extraviada, tras ser deportada a México desde los Estados Unidos este jueves 13 de octubre, y de acuerdo con las circunstancias muy extrañas, no se conoce su paradero.

Su familia se encuentra muy angustiada, pues hay una serie de hechos muy extraños que no permiten conocer a ciencia cierta si en realidad fue deportada, dónde se encuentra y en qué condiciones está la joven comunicadora social.

Ella ingresó a los Estados Unidos por Ciudad Juárez el pasado 8 de octubre, y luego de conocerse la noticia anunciada por el presidente Joe Biden sobre el nuevo estatus migratorio, al parecer fue deportada junto a otros migrantes, informaron familiares.

Un amigo que viajó con ella e ingresó y que ya fue liberado, les informó que una amiga que soltaron les dijo que los pasearon por tres sitios de Estados Unidos y no sabe dónde pueda estar Carmen o posiblemente esté en el refugio por el que entraron desde Ciudad Juárez.

La última vez que su familia tuvo noticias de Carmen fue el día miércoles 12 de octubre a las 11:55 de la noche, cuando habló con una tía y le dijo: "Me tienen esposada y me van a deportar a México, tengo miedo, me quitaron el teléfono", expresó su tía Tahís Hernández, quien agregó que la llamada duró como un minuto.

A la comunicadora social zuliana la deportaron hoy jueves y su familia no conoce a qué ciudad de México la enviaron, razón por la cual hacen un llamado a los organismos internacionales y a la Cancillería venezolana para que los apoyen en la búsqueda de la joven Carmen Hernández.