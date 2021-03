Una barquisimetana aspira a representar a los migrantes en redacción de nueva Constitución chilena

Cristina Beatriz Bastidas González aspira a ser constituyente para representar a los migrantes en la redacción de la nueva carta magna chilena.

Esta barquisimetana, hija de chilena con venezolano, fue criada en el seno de una familia de artistas y músicos del país austral. “Mis abuelos formaron a grandes generaciones de músicos en el Conservatorio de Música ‘Vicente Emilio Sojo’, recuerda la comunicadora, magíster en Lingüística con diplomado en Gerencia de la Comunicación.

Quiero ser constituyente porque soy chilena y venezolana. Tengo más de 10 años en el país y he vivido los embates de lo que en Chile ocurre, pero también tengo una visión de lo que ha ocurrido en otras latitudes cercanas que no han sido muy satisfactorias. Además, quiero ser partícipe en la modificación de algunos artículos del capítulo de nacionalidad y ciudadanía, que deben actualizarse, así como otros artículos que deben aclararse como el tema de la salud, la educación, las pensiones y la vivienda”, sostiene.

Con ella, los venezolanos podemos tener una digna representante en el proceso de elaboración de la nueva Constitución y en sumo depende del apoyo que podamos darle luego de postularse como independiente por el Distrito 11: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén.

Bastidas, quien tiene experiencia en 𝐿𝑎𝑅𝑒𝑑𝑇𝑣, 𝑍𝑜𝑛𝑎𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎, 𝑉𝑖𝑣𝑒𝑇𝑣 y 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑈𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒, representa lo mejor de la venezolanidad: es formada, inteligente, valiente, emprendedora, y sobre todas las cosas humana.

Muchos la conocemos, pero no la relacionamos con la joven que en 2014 se hizo viral por un video en el que se le ve encarando al senador socialista Alejandro Navarro, cuando este alababa la revolución venezolana en un foro realizado en la casa central de la Pontificia Universidad Católica en Santiago, donde, con valentía, determinación y claridad, confrontó al senador y desnudó públicamente los problemas que entonces vivían los venezolanos y que hoy se agudizaron al extremo.

Cuenta que su experiencia como aspirante ha sido ruda porque “por primera vez entra en el mundo de la política, y no cuenta con un partido político o maquinaria que la respalde”, sobre todo por el tema de los recursos, tan necesario en una campaña para poder hacer propaganda, comprar material publicitario, pagar brigadistas, transporte y muchas cosas más.

Sin embargo, trata de dar su mejor esfuerzo para los demás y por ello, en el marco del mes de la mujer, visibilizamos sus aportes. “Desde el espacio que he generado, no solo en las redes sociales sino en el mundo comunicacional y cultural, mi idea es llevar información, historia, preparación y conocimiento a la gente que me ve y que me escucha, tratando de que todos aprendamos. De llevar energía positiva y buenas vibras para todos, así como el impulso a la economía colaborativa y la ayuda entre quienes más nos necesitamos”.

¿Cómo calificas a los venezolanos migrantes en el mundo y en Chile?

Los venezolanos no han tenido cultura de migración, sino que más bien han sido una población de acogida y hospitalidad y, esta vez, les tocó al revés, algo difícil de asumir pero que a pesar de las adversidades lo han podido hacer bien y ser ejemplo en el mundo como excelentes personas y profesionales. En Chile han realizado varios reportajes demostrando la calidad de seres humanos que son y las diferentes especialidades en que se destacan, sobre todo en el área de la Ingeniería y Medicina.

¿Qué percibes de ellos?

La diáspora venezolana es luchadora pero nostálgica, con ganas de volver a su terruño. Es por ello que les ha costado adaptarse a otros lugares, aunque eso es un síndrome de los migrantes en general. Lo bueno es que no se olvidan de su patria y quieren luchar por ella eternamente.

¿Que es lo que más te gusta y lo que menos de Chile como sociedad?

Lo que más me gusta de Chile es su organización y la capacidad que tiene la gente para unirse en momentos de catástrofe sin necesidad de que un gobierno los esté arreando. Una ciudad dentro de todo limpia y ordenada en comparación con varias más. Su arquitectura y sus obras patrimoniales. Lo que no me gusta como sociedad es que se quejan mucho y no valoran lo que tienen.

¿Qué mensaje le das a la migración venezolana en Chile y el mundo?

El mensaje que les doy es que sigan demostrando lo buenas personas y profesionales que son, pero sin ser arrogantes, hay que ser humildes. Entiendo que a veces es difícil dejar atrás toda esa experiencia y bienes materiales que se tuvieron, pero toca reiniciarse, y eso es casi volver a nacer, por lo que es imprescindible abrirse caminos poco a poco.

Los buenos somos más y todas las voces cuentan.