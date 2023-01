Un niño de seis años dispara a una profesora en colegio de primaria en Virginia

Estados Unidos ha vivido un nuevo tiroteo en un colegio, aunque este se sale por completo de la norma. Un niño de seis años ha disparado a una profesora, provocándole heridas que amenazan su vida en el colegio de primaria Richneck, en la ciudad de Newport News, en el estado de Virginia, según ha informado la policía local publicó El País.

La primera comunicación oficial se produjo a las 14:45, hora local. La policía de Newport News informó de que estaba en la escena de un tiroteo en la Escuela de Primaria Richneck, pero que ningún estudiante había resultado herido en el incidente.

“Un adulto fue trasladado a un hospital local. El alcance de las lesiones del adulto se desconoce en este momento. Ya no hay un tirador activo. Estamos comenzando el proceso para reunir a los padres con los estudiantes. Se dará a conocer más información cuando esté disponible”, terminaba la nota.

Tres horas más tarde, la policía ha actualizado la información señalando que “el sospechoso ha sido identificado como un estudiante varón de seis años de edad en la Escuela Primaria Richneck”, que se encuentra bajo custodia.

“La víctima ha sido identificada como una profesora. Se cree que las heridas de la profesora ponen en peligro su vida. La investigación sigue en curso”, añadía la policía, que luego ha señalado que su condición ha mejorado durante la tarde.

La llamada a la policía se ha producido sobre las 14:00 horas. Tras el tiroteo, los profesores han agrupado a los niños en el gimnasio y han estado entreteniéndoles mientras llegaban sus padres, asustados por lo ocurrido.

La policía se ha desplegado en el colegio. Antes de que las autoridades ampliasen la información, Steve Drew, jefe de policía de la ciudad, dijo que no se trataba de “una situación en la que alguien iba por la escuela disparando”, aunque añadió que el tiroteo no fue un accidente, según declaraciones recogidas por Associated Press.

No ha trascendido por ahora el tipo de pistola que llevaba el niño y las circunstancias en que logró llevarla al colegio.

La escuela de primaria de Richneck tiene en el actual curso escolar 558 alumnos que estudian desde preescolar hasta quinto, según el sitio web del Departamento de Educación de Virginia. Los responsables de la escuela han anunciado que se suspenden las clases en la escuela para el lunes.