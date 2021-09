UE comenzó proceso para seleccionar miembros de Misión de Observación para el 21-Nov

La Comisión Europea inició el proceso para seleccionar a los integrantes de la Misión de Observación Electoral que podría enviar la Unión Europea (UE) para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.

Aunque aún el alto representante de la UE, Josep Borrell, aún no ha confirmado oficialmente si enviará o no la delegación para observar las elecciones, la Comisión Europea ya comenzó el procedimiento correspondiente para conformar la comitiva. Desde las elecciones presidenciales de 2006 no visita Venezuela una Misión de Observación Electoral, reseñó Monitoreamos.

A través de su página web fue publicado el aviso con el llamado para la postulación de aspirantes a integrar esta Misión, que tiene como fecha límite el 20 de septiembre.

“A la espera de la decisión final del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea (AR / VP) de desplegar una Misión de Observación Electoral de la UE en Venezuela, la Comisión Europea desea iniciar el procedimiento de selección de los puestos para observar las elecciones regionales y municipales en Venezuela, previstas para el 21 de noviembre de 2021″, dice el aviso.

Los puestos para los que buscan postulantes son: