Ucranianos protestan contra la invasión ante la embajada rusa en Colombia

Medio centenar de personas, entre ucranianos y colombianos, hicieron este sábado un plantón frente a la embajada de Rusia en Bogotá para rechazar la invasión a Ucrania y contra "la guerra" que comenzó en la madrugada del jueves y ha dejado centenares de muertos.

Los manifestantes se ubicaron frente a la entrada de la sede diplomática rusa, en una zona residencial del norte de Bogotá, con una bandera grande de Ucrania que era sostenida por varias personas.

Igualmente llevaron pancartas con mensajes como "Detente Putler" (una combinación de Putin y Hitler), "Detengan la guerra en Ucrania", o "Los colombianos no queremos la guerra contra Ucrania".

"No a la guerra"

Valeria Lukashenko, una ucraniana que vive en Bogotá, manifestó a Efe que con su protesta están diciendo "no a la guerra, no a la invasión de los militares, no a Putin".

"En todas partes de Ucrania estamos siendo bombardeados, atacados, la gente está muriendo, la tierra está siendo destruida. No podemos sino protestar, es el pequeño grano de arena que podemos poner", dice la mujer, que agregó que su madre, sus familiares y sus amigos en ese país europeo están escondidos en este momento en refugios antibombas.

Lukashenko detalló que ha podido hablar con sus familiares, que "están mal, pero firmes" porque creen "en el Ejército, en la gente" y que Ucrania puede ganar la guerra y expulsar a los soldados rusos.

Por su parte Rostyslav Kalatsynskyi, un youtuber y profesor de lenguas extranjeras que vive hace cinco años en Colombia, aseguró a Efe que protestan "contra Putin y el ataque de Rusia a Ucrania", en el que, dijo, han muerto no solo militares sino también civiles.

"Pedimos por la paz, protestamos contra la Tercera Guerra Mundial y quiero que los ciudadanos de mi país vivan en paz", añadió.

A la manifestación también se acercó Anastasia, una joven rusa que se unió a sus vecinos de Ucrania porque no apoya la guerra y está en contra de la invasión.

"Es una catástrofe, nos va a traer muchas consecuencias para todo (...) Me parece muy triste que nos estén tratando de separar de una forma tan drástica, en mi familia nunca hemos sido enemigos de los ucranianos y no queremos serlo", expresó a Efe la ciudadana rusa, que vive hace nueve años en Colombia.

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró el jueves que su país "rechaza de manera categórica la guerra y se une a todas las voces de la comunidad internacional que hoy claman para un rápido retiro de las tropas de Rusia en territorio ucraniano".