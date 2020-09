Trump y Biden cara a cara

El próximo 3 de noviembre los contendientes Demócrata y Republicano se verán las caras en las urnas, pero la noche de este martes los candidatos de ambos partidos debatieron los temas propuestos por un Chris Wallace que por momentos se vio atacado incluso por el Presidente número 45 de los Estados Unidos. Las problemáticas del pueblo estadounidense y las políticas internas que aplicaría cada candidato para resolverlas fueron los tópicos abordados en hora y media de un debate que perdió por momentos la articulación propia del mismo.

Trump se adentro en la noche detrás del exvicepresidente Joe Biden en las encuestas y en la defensa sobre su manejo de una pandemia que ha matado a más de 200.000 estadounidenses y ha llevado a unas 30 millones de personas a pedir subsidios por desempleo. De igual forma el presidente ofreció una explicación sobre la noticia publicada por “The New York Times” de que no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años a partir de 2000.

Joe Biden casi de inmediato se inclinó hacia el destino de Obamacare cuando se le preguntó sobre la designación de la jueza Amy Coney Barrett por el presidente Trump a la Corte Suprema y las intenciones de los republicanos de confirmarla antes o poco después del día de las elecciones. “El presidente ha dejado en claro que quiere deshacerse del Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”, dijo Biden. “Ha estado haciendo campaña en eso, él ha estado funcionando en eso, y ha estado gobernando en eso”.

Además, Trump, aprovecho para aperturar del debate, acusando a Biden de querer terminar con los seguros privados. Biden dijo que “simplemente” no era cierto. “Lo que propuse es que ampliemos Obamacare y lo aumentemos”.

El Vicepresidente fue claro en decir que Trump no tiene un plan, y no lo ha tenido en todo su gobierno. Mientras tanto se cumplían solo 20 minutos del debate mas caótico de la era democrática en el país de las barras y las estrellas. Donde el respeto por el otro de ambos candidatos abandono el estrado, con un Trump muy frontal intentando provocar a Biden y un candidato demócrata que no ocultó su desdén por su rival al llamarlo “Payaso”.

“Biden estuvo a la defensiva, aún cuando no ha sido muy incisivo” aseguró el observador político Francisco Rojas, que además señaló que “Insistió en acusar al Presidente de mentiroso y Trump no mostró argumentos con lo de las vacunas” .

Biden miro a la cámara y le pregunto al pueblo estadounidense “¿Crees por un momento lo que te está diciendo, a la luz de todas las mentiras, que te ha dicho sobre todo el asunto relacionado con el covid-19?”, dijo. “Todavía no ha reconocido que sabía que esto estaba pasando, sabía lo peligroso que iba a ser en febrero y ni siquiera te lo dijo”. haciendo referencia directa cuando se les pregunto sobre pandemia.

Trump intervino para argumentar que los funcionarios de salud han dicho «lo contrario», y se cambio el tema al uso necesario de la mascarilla en la que el Presidente aseguró “No uso una máscara como (Biden), cada vez que lo ves, él tiene una máscara”, “Podría estar hablando a 200 pies de distancia y aparece con la máscara más grande que he visto”, acoto Trump.

Por su parte y al margen de un debate salido de contexto el presidente del grupo Campol Joaquín Pérez Rodríguez afirmó que “Los demócratas se han concentrado en el tema de la pandemia y en eso tienen planes anunciados por el candidato Biden”. “En las encuestas este es el tema más importante para la gente. Los republicanos han hablado de seguridad sin indicar planes concretos. El Presidente ha insinuado la represión como la solución”. acotó el analista especializado en campañas politicas quien acompaño el análisis desde el estado de la florida.

Así mismo cuando se abordo el tema económico el presidente Trump ofreció una defensa franca de sí mismo cuando se le preguntó sobre los nuevos reportes sobre la cantidad mínima en impuestos sobre la renta que ha pagado: “No quiero pagar impuestos”.

Fue una defensa que equivalió a que Trump dijera que las lagunas fiscales para los estadounidenses ricos están ahí para explotar, incluso si, al mismo tiempo, trató de afirmar que pagó “millones de dólares” en impuestos en los primeros años de su presidencia.

Fue una respuesta contradictoria, pero que parece captar cómo Trump ha tratado de explicarse desde que la publicación de The New York Times.

Cuando se trato el tema de la injusticia Racial Biden fue claro en exponer a Trump “Este es un presidente que usa todo como un silbato de perro para tratar de generar odio racista, división”, dijo Biden. “Este hombre no ha hecho prácticamente nada” por los negros. mientras que Trump respondió al ataque señalando el papel de Biden en la aprobación del proyecto de ley contra el crimen de 1994, una ley que condujo a aumentos significativos en el encarcelamiento de estadounidenses negros.

“Voy a dejar que la gente salga de la cárcel…”, dijo Trump, señalando la reforma de la justicia penal que aprobó en su primer mandato. “Has tratado a la comunidad negra tan mal como a cualquiera en este país”, sentenció.

Ante estas respuestas ambivalentes el economista y ex profesor de la Universidad del Zulia, Francisco Rojas, declaro que “Trump trató de convertir el debate en una pelea callejera. No propuso nada y trató de evitar las respuestas afirmativas”. Y Por su parte Pérez Rodríguez, el segundo analista que nos acompaño este martes, exclamó “Si la gente busca un tipo sensato, les parecerá que Biden es el adecuado. Si les gusta el cuaudillo, Trump hizo bien su trabajo”. Aunque no cree que este debate cambie la opinión de nadie.

La pelea presentada este martes divago mucho en la falta de decoro para con ambos candidatos y el panel, analistas políticos de CNN fueron enfáticos al mencionar que había perdido la democracia.

Por nuestro lado, los analistas que nos acompañaron declararon de forma diversa, Rojas señaló: “Al final mi percepción es que gano Biden”. mientras que Pérez dijo que “El ganador se verá por el manejo de los medios sobre lo que aquí pasó”.