Trump se habría planteado nombrar a su hija Ivanka como vicepresidenta en 2016

Cuando Donald Trump discutía con sus principales asesores sobre quién debía ser su compañero de candidatura en las elecciones presidenciales de 2016, el republicano propuso a su hija mayor. “Creo que debería ser Ivanka. ¿Qué pasa con que Ivanka sea mi vicepresidenta?”, preguntó el neoyorquino, según cuenta su ex subdirector de campaña Rick Gates en su libro Wicked Game: Una historia desde dentro sobre cómo Trump ganó, Mueller fracasó y América perdió. Bloomberg News publicó este lunes en exclusiva un adelanto del volumen que saldrá a la venta el 13 de octubre.

“¡Es brillante, inteligente, hermosa y la gente la amaría!”, habría dicho el neoyorquino sobre Ivanka Trump, que entonces tenía 34 años y estaba dedicada a su marca de moda y negocios en el sector inmobiliario.

El equipo del republicano habría barajado la opción en dos ocasiones debido a la insistencia del republicano, que debatió la idea durante semanas, amparado en el argumento de que las bases republicanas la aceptarían. Según el libro, fue la propia hija de Trump la que logró que abandonara la propuesta por considerarla una mala idea. En el breve listado de opciones también figuraba quien terminó convirtiéndose en vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. El entonces gobernador de Indiana convenció a Trump después de un “monólogo extenso y cruel” sobre los demócratas Bill y Hillary Clinton, escribe Gates.

“Esto (la sugerencia de nombrar a Ivanka) no es cierto y nunca hubo un sondeo de este tipo”, afirmó este lunes a los medios locales Tim Murtaugh, director de comunicación de la campaña 2020 de Trump. Gates respondió rápidamente a través de un comunicado aclarando que solo un grupo pequeño de asesores estuvieron al tanto de los potenciales candidatos a la vicepresidencia y las medidas que se tomaron para examinarlos. En una entrevista citada por The Washington Post, Gates aclaró que no estaba seguro de si Trump realmente hubiese logrado poner su hija en el ticket, pero que había incluido la anécdota como un buen ejemplo del tipo de pensamiento poco convencional que posee el republicano y que, para Gates, es lo que lo convirtió en un candidato atractivo.

De todas formas, Ivanka Trump llegó a la Casa Blanca. Desde el inicio del mandato de su padre se desempeña como asesora de este y su marido, Jared Kushner, también trabaja para el mandatario estadounidense, especialmente como consejero presidencial para Oriente Próximo.

Gates fue uno de los imputados de la pesquisa de la trama rusa liderada por el fiscal especial Robert Mueller. El antiguo colaborador de Trump se declaró culpable en febrero de 2018 de conspiración contra Estados Unidos y de mentir a los investigadores sobre su trabajo de lobista en la red de intereses del presidente ucranio, Viktor Yanukóvich (2010-2014), un aliado del líder ruso Vladímir Putin. El excolaborador de Trump fue una pieza clave en la investigación de Mueller. Testificó contra su antiguo jefe, Paul Manafort, quien fue jefe de campaña de Trump en 2016. Gates fue condenado a 45 días en prisión y tres años de libertad condicional y Manafort a tres años y medio por dos delitos de conspiración relacionados con sus trabajos de lobista en Ucrania.

El libro de Gates no forma parte de los libros en contra del mandatario que han publicado varios exmiembros de la Administración. El lobista es un defensor de Trump. En el escrito destaca la habilidad del neoyorquino durante la campaña de 2016 y lanza los dardos a que la investigación de la trama rusa -que no halló pruebas de conspiración entre Trump y el Kremlin- consumió gran parte de su presidencia. Ahora, Gates, apoya su reelección.