Trump: “No me sentía bien, pero estoy mejor, estaré de vuelta pronto” [+Video]

El presidente Donald Trump aseguró este sábado, 3 de octubre, en un video grabado desde el hospital militar que está “mucho mejor” y que trabaja para “volver del todo” y poder “hacer Estados Unidos grande de nuevo”.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Creo que estaré de vuelta pronto“, refiere.

El presidente calificó de “milagrosos” los tratamientos impartidos por los doctores, aunque señaló que “el próximo par de días” será clave para ver cómo se desarrolla su enfermedad.

En el audiovisual manifiesta que desea “terminar la campaña de la manera que lo hemos estado haciendo”, señala debido a que tuvo que suspender todos sus compromisos públicos desde que el jueves por la noche, cuando se hizo público que había dado positivo por Covid-19.

En el video se muestra detrás de un escritorio con camisa, chaqueta y sin corbata.

El mandatario también agradeció a los líderes internacionales por sus buenos deseos, así como a los miembros de su partido y sus rivales demócratas.