Trump: “Nevada se está convirtiendo en un pozo negro de votos falsos”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló a través de su cuenta en Twitter que “serán impactantes” las cosas que se publiquen en relación a la votación en el estado de Nevada.

Trump aseguró que la investigación se ha “convertido en un pozo negro de votos falsos”.

Por otro lado señaló que en relación a Wisconsin “se ve muy bien. Necesita un poco de tiempo estatutariamente. ¡Sucederá pronto!”, aseveró a través de su cuenta en Twitter.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020