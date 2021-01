Trump dice que Big Tech está dividiendo al país

El presidente Donald Trump culpó el martes a las grandes empresas tecnológicas de dividir al país días después de que Twitter y Facebook lo prohibieran en sus plataformas por alentar el ataque al edificio del Capitolio de Estados Unidos.

“Creo que Big Tech está haciendo algo horrible por nuestro país y por nuestro país, y creo que será un error catastrófico para ellos. Están dividiendo y son divisivos”, dijo Trump a los periodistas al comienzo de un viaje a Texas.

Dijo que las empresas habían cometido un “terrible error” y que hay un “movimiento contrario” a las acciones que han tomado las plataformas de Big Tech sin ser específico sobre lo que eso significa.