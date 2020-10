Presidente de EE.UU. celebra libertad de Uribe y lo llama “héroe”

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, también festejó la decisión de una juez de Bogotá que ordenó liberar al expresidente y exsenador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, tras la detención domiciliaria que tenía desde el pasado 4 de agosto por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Trump tras superar el Covid-19 y volver a retomar su campaña política con la que busca quedarse en la Casa Blanca calificó al expresidente colombiano de “héroe”.

“@AlvaroUribeVel, héroe, exreceptor de la Medalla Presidencial de la Libertad y aliado de nuestra Patria en la lucha contra CASTRO-CHAVISMO!” dijo el actual presidente de los Estados Unidos.

Al final del mensaje apuntó “¡Siempre estaré con nuestros amigos colombianos!”.

El candidato Republicano no desaprovechó la oportunidad y se despachó contra Biden tras varios días de cese de ataques en las redes sociales.

“Joe Biden es un TÍTER de CASTRO-CHAVISTAS como Crazy Bernie, AOC y la amante de Castro Karen Bass. Biden cuenta con el apoyo del socialista Gustavo Petro, un importante PERDEDOR y exlíder guerrillero del M-19. Biden es débil en el socialismo y traicionará a Colombia. ¡Estoy contigo!”, apuntó el presidente. Diario del Sur

Congratulations to former President @AlvaroUribeVel, a hero, former recipient of the Presidential Medal of Freedom and an ally of our Country in the fight against CASTRO-CHAVISMO! I will always stand with our Colombian friends!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020