Trump antes de comparecer ante el juez: "No puedo creer que esto esté pasando en EE. UU."

Después de un viaje de unos 20 minutos desde la Torre Trump, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al Tribunal de Manhattan, donde le serán leídos los aproximadamente 30 cargos que se le imputan.

Antes de comparecer ante el juez Juan Merchán, escribió en su red social Truth Social, calificando la situación de "surrealista".

"Me dirijo al tribunal. Parece tan surrealista. Wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en América".

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Trump ingresa a la sala del tribunal para la audiencia de lectura de cargos. pic.twitter.com/JFrAcRZ5Gf — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 4, 2023

Según informó la BBC, Trump entró al tribunal custodiado por funcionarios del Servicio Secreto estadounidense. Allí se le tomaron las huellas dactilares y se desconoce si le tomaron la fotografía de costumbre.

Los abogados del expresidente adelantaron que se declarará "no culpable".

Trump se convierte así en el primer presidente de la historia de Estados Unidos que es formalmente imputado por delitos penales que podrían conllevar, incluso, penas de cárcel.