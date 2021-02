Trinidad asegura que garantizará vacunas para migrantes venezolanos por igual

Los migrantes, incluidos los venezolanos que viven en Trinidad y Tobago, recibirán vacunas contra la Covid-19, aseguró el primer ministro, Keith Rowley, también presidente de la Caricom, al responder a una pregunta en una conferencia de prensa con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, este jueves.

A Rowley se le preguntó qué plan tiene Trinidad y Tobago para abordar a la numerosa e informal comunidad de migrantes, particularmente a los venezolanos, en lo que respecta a las vacunas, reseñó Daily Express (Trinidad y Tobago)

“En Trinidad y Tobago tenemos un número bastante significativo de migrantes dentro de nuestra frontera y reconocemos la naturaleza del problema y solo tendremos éxito en proteger a nuestra población local si todos dentro de nuestra frontera reciben el mismo tipo de trato, porque tener una población migrante que no está cubierta por nuestras preocupaciones y nuestra respuesta mantendría a una población dentro de la cual el virus resultaría una característica permanente”, dijo.

Plan para todos, migrantes o no

El Primer Ministro resaltó que Trinidad y Tobago se esforzará por rastrear los contactos e identificar a las personas, sean migrantes o no, y que garantizará que se les trate para que no sufran ni representen una amenaza.

“Tenemos que mirar a todos. Afortunadamente, hemos tenido niveles relativamente bajos de propagación y no hemos tenido un número dominante dentro de esa población en particular, por lo que no estamos separando y discriminando a las personas, porque eso haría que nuestro esfuerzo se aminore”, dijo Rowley.

Por su parte, Ghebreyesus elogió a Rowley por su liderazgo contra la pandemia de la Covid-19 y dijo que el “enemigo invisible” del virus no puede derrotarse sin solidaridad.