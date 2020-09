Tribunal Supremo de España reactiva el “Delcygate” tras meses de paralización

El Tribunal Supremo de España reactivó el caso “Delcygate” tras meses de paralización. Según informan fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal quiere conocer la opinión de la Fiscalía sobre los recursos de Vox y el Partido Laócrata contra las fianzas que tendrían que pagar para poder ejercer la acusación contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión en Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Una vez que el Ministerio Público se pronuncie sobre este punto, los jueces tomarán una decisión y trasladarán de nuevo la pregunta a la Fiscalía sobre el fondo de la cuestión, reseñó Vozpópuli.

A partir de ahí, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si nombra un instructor para que investigue formalmente a Ábalos por un presunto delito de prevaricación. Tal y como desveló este periódico, el ministro se reunió en secreto con la dirigente bolivariana en el interior de un avión sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto en enero.

Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea al estar acusada de violar los Derechos Humanos. La primera denuncia, presentada por el partido Laócrata, defendía que “las distintas versiones que dio el ministro Ábalos sobre lo ocurrido acreditan el dolo”. A juicio de esta pequeña formación, cambió tantas veces su explicación “porque sabía que lo que hacía era ilegal”.

El caso conocido como «Delcygate» lleva meses paralizado. Hasta que la Fiscalía no se pronuncie y el Tribunal Supremo no designe a un instructor, la causa especial 20084/2020 no echará a andar oficialmente. Desde el Departamento que dirige Dolores Delgado informan que durante todo este tiempo no han recibido ninguna petición de informe.

Fuentes jurídicas recuerdan que el Real Decreto del Estado de Alarma, aprobado el 14 de marzo por el gobierno, paralizó los plazos procesales, que se mantuvieron congelados hasta principios de junio.