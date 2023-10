Tres periodistas venezolanas figuran entre los ganadores del premio internacional Lorenzo Natali

Tres periodistas venezolanas figuran entre los seis profesionales galardonados en la 31 edición de los premios Lorenzo Natali, con los que cada año la Comisión Europea (CE) reconoce los mejores trabajos periodísticos sobre temas vinculados con los derechos humanos y la democracia.

Estos premios, que reconocen la labor periodística en tres categorías diferentes, se concedieron por primera vez en 1992 y tienen el nombre del que fue comisario europeo de Desarrollo, Lorenzo Natali, “un firme defensor de la libertad de expresión, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo”.

Las periodistas venezolanas Claudia Smolansky, Carmen Victoria Inojosa y una tercera reportera, bajo anonimato por razones de seguridad, ganaron la categoría internacional del premio por su trabajo "La tortura es la vecina", un reportaje de investigación que “documenta los testimonios de presuntas víctimas torturadas en sitios no oficiales por funcionarios del Estado venezolano”.

Por su parte, los periodistas italianos Stefano Valentino y Emanuela Barbiroglio ganaron en la categoría Europa con su reportaje La financiación verde europea está pagando la deforestación en Indonesia: el caso de Michelin, que investiga los proyectos de desarrollo sostenible y las finanzas verdes, poniendo de manifiesto que estas iniciativas a veces pueden ser engañosas.

Finalmente, el premio a la mejor periodista emergente fue para Sofia Savina por su trabajo de investigación sobre los crímenes contra los derechos humanos del Ejército ruso en Ucrania, especialmente en relación con los incidentes de asesinatos y violaciones en Bucha, Kiev y en la región de Chernihiv, reseñó El Diario.

Durante la ceremonia, se firmó un acuerdo de Asociación Financiera para la protección de los medios independientes con el objetivo de permitir la cooperación estratégica con ONG que trabajan para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todo el mundo.

Con ello, la UE aportará hasta 20 millones de euros en subvenciones a proyectos para aumentar la resiliencia de los periodistas y los medios de comunicación en peligro, incrementando su capacidad de reaccionar.

