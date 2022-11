Trabajadores electorales en Arizona temen una ola de violencia en elecciones

Trabajadores electorales en Arizona (EE.UU.) aseguran sentir un gran temor de servir en las elecciones intermedias de este martes debido a amenazas anónimas "de ejecuciones" que ha recibido el departamento electoral estatal, que se suman a la intimidación por parte de hombres armados en inmediaciones de los puestos de votación.

"He trabajado en un sitio de votación en el condado Maricopa durante las elecciones desde hace 12 años y la verdad es la primera vez que realmente tengo temor de que me pueda pasar algo, nunca pensé que enfrentaríamos este tipo de situación", dijo a EFE Anna, una trabajadora latina que prefirió no dar su apellido.