Tiroteo en Walmart de Florida deja dos heridos y un fallecido

Dos personas heridas y un fallecido es el saldo que dejó un nuevo tiroteo en Florida, EE. UU, específicamente en un supermercado Walmart del condado de Miami-Dade.

El pánico entre los visitantes de la tienda se hizo sentir alrededor de las 3:00 p. m. de este miércoles. Los cuerpos de seguridad evacuaron a todos los presentes, atendiendo a los heridos, sin embargo, uno de ellos falleció al llegar al hospital, reseñó Local 10.

A través de redes sociales se difundieron una serie de videos en los que se ven las patrullas de la policía en medio del almacén, así como las personas evacuando el supermercado luego de que pararan los disparos. En otras imágenes se logró evidenciar el pánico que se vivió dentro del comercio, con los heridos tendidos en el piso.

