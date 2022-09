Tifón Nanmadol toca tierra en el suroeste de Japón, con miles de evacuados

El poderoso tifón Nanmadol tocó este domingo tierra en la isla japonesa de Kyushu (suroeste), donde hay en torno a 20.000 evacuados y un número similar de hogares sin luz, al tiempo que aumenta el riesgo de desbordamiento de ríos y canales, según informó la cadena de radiotelevisión pública NHK.

Al menos unas 20.000 personas han sido trasladadas a refugios en las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, en el sur de la isla, regiones en las que más de 25.000 hogares han sufrido cortes en el suministro eléctrico, detalló la cadena.

A las 20.45 hora local (11.45 GMT), Nanmadol, calificado por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) como "muy fuerte", se encontraba sobre Kagoshima capital, ciudad de unos 600.000 habitantes, y avanzaba en dirección norte arrastrando rachas máximas de viento de unos 230 kilómetros por hora.

Typhoon Nanmadol hit the island of Kyushu. According to the Japan Meteorological Agency, the maximum wind speed (maximum instantaneous wind speed) will be 50 meters per second (70 meters per second).

Precipitation is expected to be around 500 mm. #Japan pic.twitter.com/f3P5dpdpeO

