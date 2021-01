The Washington Post revela tramas de corrupción de comisionado de Guaidó para robar activos venezolanos

The Washington Post reveló más detalles sobre una presunta trama de corrupción que involucra al líder opositor Juan Guaidó y a varios “funcionarios” de su administración. Entre ellos Javier Leonardo Troconis, Comisionado Presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos.

Una investigación del Post, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, reveló múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis que habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales, reveló el rotativo el pasado sábado 2 de enero de 2021.

El medio publicó ayer nuevos informes sobre contrataciones, fraudulentas y con sobornos, firmadas ilegalmente por Troconis: además del caso Petrocaribe hay uno sobre deuda petrolera en Paraguay y una cuenta del Ministerio de Alimentación por 1 mil 700 millones de dólares en Reino Unido, reseñó El Universal.

De acuerdo con The Washington Post, Troconis condonó la mitad de la deuda de Paraguay con Petróleo de Venezuela (Pdvsa) y acordó comisión de 26 millones de dólares para un abogado argentino.

“Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo habría condonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares)”, cita el medio.

José Ignacio Hernández, a quien Guaidó designó en 2019 como su procurador, dijo que “se negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó. Habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal.

En el segundo borrador del contrato, Vidal “habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de 26 millones de dólares”.

Troconis le dijo a The Post que había sido puesto en contacto con Vidal por miembros de la oposición venezolana cuyos nombres no podía recordar. Dijo que Vidal lo llamó para sugerirle que se convirtiera en mediador, y estuvo de acuerdo. Desafió la afirmación de Hernández de que su trabajo no le otorgaba el derecho legal para negociar acuerdos y presentó una carta de Guaidó que, según dijo, autorizaba su participación en las conversaciones de Paraguay, refirió el conocido medio estadounidense.

Agrega el medio que Guaidó, a través de un portavoz, se negó a responder preguntas.

Según The Washington Post un supuesto Comité investiga un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi 1.7 mil millones de dólares del Ministerio de Alimentos de Venezuela.