Tensión entre Petro y medios de comunicación en Colombia: “Semana ordena y el CTI obedece”

En la marcha realizada este miércoles por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, miles de simpatizantes mostraron su apoyo al mandatario en medio el escándalo político desatado con la destitución de Armando Benedetti, Laura Sarabia y las presuntas conversaciones difundidas en audios por la revista Semana.

El discurso de Petro fue uno de los más duros ataques a la prensa realizados en su mandato, donde aseguró que allanaron las oficinas de la Presidencia y apuntó que “Semana ordena y el CTI obedece”. Sin mencionarlo muy a fondo, se refirió a la inspección judicial de este miércoles en la mañana en el piso 13 de la Dian, donde aparentemente funciona una oficina de inteligencia de la Presidencia de la República, reseñó Semana.

Un grupo de la Dirección contra Corrupción llegó a ese lugar en el marco de las investigaciones por las interceptaciones ilegales de cara a definir con detalle qué actividades se desarrollan en ese espacio destinado a la seguridad presidencial. Se sospecha que en ese lugar habrían hecho sin autorización judicial una copia espejo del celular de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.

No es la primera vez que el presidente ataca a la prensa. En varias ocasiones, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha emitido comunicados advirtiéndole al presidente sobre la guerra emprendida contra los medios y las repercusiones que tienen sus palabras en sus seguidores.

En una reciente entrevista, el director de la Flip, Jonathan Bock, ya había sido muy claro en la necesidad de que el Ejecutivo respetara a los medios de comunicación.

En general, las amenazas contra los periodistas han venido en aumento. Y no ha habido una respuesta institucional para protegerlos, sobre todo en regiones donde no hay garantías para ejercer el periodismo. No se puede aceptar que se instale el mensaje de que hay un relato periodístico en contra del Gobierno, porque este es el mismo argumento que utilizan funcionarios de diferente nivel para atacar a periodistas a nivel local o departamental”, apuntó.