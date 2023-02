Tinder estrenará el modo incógnito

La aplicación de Tinder agregó varios cambios que podrían aumentar las conexiones entre los individuos para este mes de febrero, es que la app de cita añadió la opción de incógnito para el próximo 14 de febrero (San Valentín).

Esta función hace que la aplicación sea aún mas selectiva, permitiendo que tu perfil solo se muestre en el carrusel de aquellas personas que le han dado Me Gusta o Like a tu avatar, de lo contrario, no volverás a aparecer a menos que lo desactives.

"Aunque esta función solo será por los momentos para los usuarios de pago como son Tinder+, Gold o Premium", reseñó As.

Otra de las novedades es el nuevo bloqueo de perfil, en el caso de que una persona le de un No Me Gusta a otra, ese perfil desaparecerá por completo de las sugerencias posteriores, como un acceso directo a tu lista negra de personas con las que no quieres cruzarte ni el mundo virtual.

Nuevas normas en la comunidad

Otra de las cosas que tiene la aplicación nuevas son dos nuevos estados que contempla en sus normas de uso. Y es que esta característica se usaba para evitar la incitación al odio en los mensajes recibidos, pero ahora se usará para aquellos usuarios que han infringido varias veces sus normas y darles una advertencia.