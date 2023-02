TikTok lleva al Congreso de EE. UU. su lucha contra un veto de la app

El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, llevó su defensa de esa aplicación a los despachos del Congreso de EE. UU., donde según afirmó este miércoles en el diario The Washington Post, intentó convencer a distintos legisladores de que no representa una amenaza para la seguridad nacional.

La dirección administrativa del Congreso estadounidense ha vetado ya la descarga y el uso de TikTok de todos los dispositivos móviles gubernamentales y a finales de enero dos legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación en dispositivos en el país.

La aplicación tiene más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos.

"Hay más de 100 millones de voces y sería una verdadera lástima que nuestros usuarios alrededor del mundo no puedan escucharlas más. (...) No me tomo la conversación de sencillamente prohibamos TikTok muy a la ligera. No creo que sea una pregunta trivial", añadió el ejecutivo.