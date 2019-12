Suspenden concierto de venezolanos en Madrid por amenaza terrorista

View this post on Instagram

El gran concierto de los músicos callejeros venezolanos en Madrid fue suspendido por alerta terrorista. Todo el trabajo fue truncado y ahora los organizadores de @yosoyrefugiado , que buscaban recursos para los refugiados venezolanos, buscarán una nueva fecha #venezolanosenespaña #venezolanosenmadrid #sosvenezuela #refugiados #venezuela #madrid #venezolanosporelmundo