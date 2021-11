Suspenden audiencia de Alex Saab en EE. UU. hasta el 15-Nov

La audiencia del empresario colombiano Alex Saab en Estados Unidos, prevista a realizarse este lunes 1° de noviembre, fue postergada hasta el lunes 15.

Según el periodista Joshua Goodman de Associated Press, la lectura de cargos contra Saab se suspendió hasta la fecha antes mencionada y dijo que hoy no se presentó declaración alguna.

Además, indicó que los abogados del barranquillero esperan reunirse con su cliente en la cárcel por primera vez desde que llegara de Cabo Verde, luego de que cumpliera una cuarentena como medida de seguridad por el Covid-19.

