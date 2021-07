Subieron a 64 las víctimas confirmadas por el derrumbe del edificio de Miami

Los rescatistas ahora se enfocaron en encontrar restos en lugar de sobrevivientes en los escombros de un derrumbe de un condominio en Florida que se detuvo brevemente sobre la pila el jueves para marcar el aniversario de dos semanas del desastre, pero dijeron que no tenían planes de retirarse durante esfuerzo de recuperación.

El número de muertos aumentó a 64, y otras 76 personas están desaparecidas, dijo la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa el jueves por la noche. Los detectives todavía están trabajando para verificar que cada uno de los que figuran como desaparecidos estaba realmente en el edificio cuando se derrumbó. Mientras tanto, los rescatistas que han estado en el sitio durante dos semanas se dedican a la tarea de recuperar la mayor cantidad de víctimas posible, dijo Levine Cava.

“El trabajo continúa con toda velocidad y urgencia”, dijo. “Estamos trabajando las veinticuatro horas del día para recuperar a las víctimas y traer el cierre a las familias lo más rápido posible”.

La minuciosa búsqueda de sobrevivientes pasó a un esfuerzo de recuperación a la medianoche del miércoles después de que las autoridades dijeron que habían llegado a la dolorosa conclusión de que “no había posibilidad de vida” entre los escombros del edificio de condominios Champlain Towers South en Surfside.

“Cuando eso sucedió, tomó un pedacito del corazón de esta comunidad”, dijo la representante de los Estados Unidos Debbie Wasserman Schultz, cuyo distrito congresional incluye Surfside.

Michael Stratton, cuya esposa, Cassie, no ha sido confirmada oficialmente muerta, dijo que amigos y familiares habían aceptado “la pérdida de un alma brillante y amable con un espíritu aventurero”. Estaba hablando por teléfono con su esposa justo cuando el edificio colapsó, y ella describió temblar antes de que el teléfono se apagara, le dijo a KDVR-TV de Denver.

“Este no fue el milagro por el que oramos, pero no fue por falta de intentos por parte de los equipos de rescate cuya incansable valentía nunca será olvidada”, dijo en un comunicado el jueves.

Wasserman Schultz y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se comprometieron a brindar asistencia financiera a las familias de las víctimas, así como a los residentes del edificio que sobrevivieron pero perdieron todas sus posesiones, al tiempo que reconocieron el devastador costo que la tragedia les ha causado en las últimas dos semanas.

“¿Hay esperanza? ¿Podremos tener un milagro? Sé que ha pesado mucho en las familias”, dijo DeSantis.

Además de la desgravación fiscal a la propiedad para los residentes del edificio, DeSantis dijo que el gobierno estatal trabajará para canalizar una gran cantidad de donaciones caritativas a las familias afectadas por el colapso. Levine Cava dijo que los equipos también estaban recolectando y catalogando una larga lista de artículos personales, incluidos documentos legales, álbumes de fotos, joyas, billeteras y artículos electrónicos con los que buscarían reunir a las familias.

El reverendo Juan Sosa de la Iglesia Católica St. Joseph se reunió con otros líderes espirituales en el lugar del colapso, donde maquinaria pesada recogió los escombros y los dolientes dejaron flores y fotos.

Sosa dijo que los líderes religiosos esperan traer paz a las familias en duelo. “Espero que tengan algún cierre mientras continuamos orando por ellos”, dijo.

El cambio de búsqueda y rescate a recuperación fue sombrío. Horas antes de la transición del miércoles, los trabajadores de rescate se mantuvieron solemnes y los miembros del clero abrazaron a una fila de funcionarios locales mientras muchos de ellos sollozaban.

Un jugador de acordeón que no se veía en una cancha de tenis cercana tocó “Fanfare for the Common Man” de Aaron Copland, a la que siguió un flautín tocando “The Battle Hymn of the Republic”.

El asistente del jefe de bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, dijo el miércoles que los equipos seguían comprometidos a hacer lo que sea necesario para terminar el trabajo.

“Los recursos todavía están ahí. Los hombres y mujeres todavía están allí. El apoyo sigue ahí”, dijo Jadallah, quien comenzó a llorar en silencio después de hablar.

El jefe de bomberos de Miami-Dade, Alan Cominsky, dijo que espera que el esfuerzo de recuperación tome varias semanas más.

La esperanza de encontrar sobrevivientes se reavivó brevemente después de que los trabajadores demolieran el resto del edificio, lo que permitió a los rescatistas acceder a nuevas áreas de escombros.

Existían algunos vacíos donde los sobrevivientes podrían haber quedado atrapados, principalmente en el sótano y el estacionamiento, pero no se encontró a nadie con vida. En cambio, los equipos recuperaron a más de una docena de víctimas adicionales. Debido a que el edificio se derrumbó en las primeras horas de la mañana, muchos fueron encontrados muertos en sus camas.