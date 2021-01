Story sobre Venezuela: Para negociar debe haber alguien con quien hacerlo; ese interlocutor es Guaidó

James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, señaló este viernes 15 de enero que ni el presidente Nicolás Maduro ni la Asamblea Nacional (AN) electa el pasado 6 de diciembre “representan la voz del pueblo de Venezuela que debería expresarse a través de elecciones libres y justas”.

Asegura el diplomático norteamericano que Venezuela continuará siendo “una prioridad para Estados Unidos”, reseñó el diario El Nacional.

Expresa Story que se debe tener cuidado “de no caer en las trampas” que la administración de Maduro “coloca para mantenerse en el poder”.

Además, el embajador estadounidense defendió la política de sanciones y explicó que lo que se busca es negociar una transición pacífica y ordenada, añadió El Nacional.

El régimen ha fallado. No puede proveer a Venezuela un futuro de progreso. Sus fallas no tienen nada que ver con las sanciones. El régimen no puede permanecer en el poder a expensas de la vida de millones de venezolanos y de la seguridad del hemisferio occidental”, puntualizó Story, citado por el diario caraqueño.