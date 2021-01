Solo 9 de los 16 niños venezolanos detenidos en Trinidad pasaron fin de año con familiares

Medios locales informaron que solo nueve de los 16 niños venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago pudieron estar una hora el 31 de diciembre, antes del cambio de año, junto a familiares que se encuentran legalmente en esa isla.

Los siete niños restantes, incluido un bebé de cuatro meses, no pudieron despedir el 2020 con sus familiares: permanecieron bajo custodia junto con varios adultos de su país. Los menores han estado detenidos en el helipuerto Chaguaramas, en el suroeste de la isla, desde hace más de un mes.

La abogada Nafeesa Mohammed, líder local en favor de los derechos humanos, había pedido a las autoridades trinitenses que permitieran que los niños venezolanos que quedaban detenidos fueran liberados.

“Necesitan protección, no persecución. El asunto ya está ante los tribunales, pero hasta que no se decida por qué no liberarlos. El Estado tiene los poderes y la autoridad para hacerlo”, señaló Mohammed.

Los 16 niños y 11 adultos habían entrado ilegalmente en Trinidad y Tobago el pasado 17 de noviembre. Días después fueron escoltados fuera de las aguas de la isla por la Guardia Costera. El grupo regresó a Trinidad tras pasar dos días en el mar y fueron retenidos en la comisaría de Erin y posteriormente trasladados al helipuerto Chaguaramas.

“Llevan detenidos más de un mes. Si bien muchos de nosotros pasamos la Navidad con familias y seres queridos, ellos estaban al cuidado del Estado”, dijo la abogada.TalCual