Sheinbaum se registra como candidata del oficialismo a la Presidencia de México

La ex jefa del Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, se registró este 18 de febrero ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata presidencial de la coalición gobernante que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"El 1 de marzo inicia la campaña, estamos haciendo una amplia convocatoria al pueblo de México para que nos acompañen a esta gran fiesta para la democracia, vamos a tener un Zócalo lleno con mucha alegría, mucho entusiasmo", dijo Claudia Sheinbaum en un mensaje en la sede principal de la autoridad electoral.

La coalición Sigamos Haciendo Historia es liderada por Morena, partido fundado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, después de las dos campañas presidenciales fallidas como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) en 2006 y 2012.

Los invito con respeto y firmeza a ceñirse al marco de la Constitución porque es el respeto a la ley como se debe actuar en las campañas y que el día de la elección", expresó por su parte la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. La coalición oficialista también la integran los minoritarios partidos del Trabajo y Verde Ecologista.

El INE está "comprometido e imparcial con el más alto sentido de responsabilidad y amor por nuestro país", dijo la titular de la institución autónoma estatal.

Los seguidores aclamaron entusiasmados el registro de Sheinbaum, una científica y académica de 61 años, con el grito de "¡presidenta, presidenta!". "Este día se formaliza la solicitud de registro. En el INE damos por recibida está solicitud", dijo Taddei.

Sheinbaum llegó acompañada por gobernadores del denominado movimiento de la Cuarta Transformación, como se proclama el oficialismo en alusión a la independencia nacional, la guerra de reformas liberales que separaron la Iglesia católica del Estado y la revolución mexicana que estalló en 1910.

El Comité de Campaña lo integra el presidente de Morena, Mario Delgado, la ex titular de Economía Tatiana Clouthier, el ex titular de Gobernación (Interior) Adán Augusto López, y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, entre otros.

La campaña oficialista comienza el próximo 1 de marzo con una manifestación en la plaza principal del Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional, residencia presidencial.

La primera actividad de la campaña consistirá en presentar un "proyecto de nación" y sus propuestas rumbo a las elecciones del 2 de junio. En los comicios más grandes de la historia del país norteamericano por los cargos en disputa, estarán en juego la presidencia, todos los asientos del Congreso; la tercera parte de los gobernadores de los 32 estados, y 80 por ciento de casi las 2.500 alcaldías.