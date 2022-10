Seúl llora a las más de 150 víctimas de la tragedia de Halloween

Seúl llora este lunes la muerte de más de 150 personas a causa de la avalancha humana que tuvo lugar durante las celebraciones de Halloween, mientras se sigue temiendo por la vida de decenas de heridos que se encuentran en estado grave.

Un fallecimiento adicional hizo que el número de fallecidos en el barrio de Itaewon aumentara hoy a 154, mientras otras 33 personas se encuentran aún en estado grave, informó el Mando de Desastres y Contramedidas de Emergencia en un comunicado en el que se indica que hay también 116 heridos de menor gravedad.

Prácticamente todas las víctimas mortales han sido identificadas, y entre ellas hay una mayoría de mujeres (98), la mayor parte de entre 20 y 30 años, y 26 ciudadanos con pasaportes extranjeros.

Se trata de personas de nacionalidad iraní (5), china (4), rusa (4), japonesa (2), estadounidense (2), además de un uzbeko, un esrilanqués, un francés, un australiano, un noruego, un tailandés, un austriaco, un vietnamita y un kazajo.

Por su parte, la embajada mexicana tiene constancia de que hay tres mexicanas con heridas leves.

Una de ellas, Juliana Velandia Santaella, estudiante de medicina de 23 años que se encuentra de intercambio en Corea del Sur, relató hoy a Efe cómo quedó atrapada en el callejón donde sucedió el tumulto durante al menos 30 minutos sin poder mover ni un músculo de cuello para abajo y sin apenas poder respirar.

"En un punto mis pies ya no estaban tocando el piso, ya había cuerpos debajo de mí. Había un muchacho que estaba inconsciente y me estaba aplastando y mis piernas estaban resultando tan aplastadas que dejé de sentirlas. Yo juré en un momento dado que iba a perder las piernas, que me las iban a romper... Que nunca más las iba a poder mover", relató a EFE.