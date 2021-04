Sergio Pérez, el ingeniero industrial criollo que destaca en una empresa chilena de impresiones

Sergio Pérez Acuña llegó a Santiago por aire y desde Maiquetía a finales de septiembre de 2017.

Apenas tenía en su cartera 100 dólares y la preocupación natural de quien quiere rehacer su vida. Como muchos connacionales los primeros meses los vivió con una familia venezolana ya establecida y, en su caso, el hogar de un amigo de su hermano mayor.

Acuña, graduado como ingeniero industrial en la Universidad de Carabobo, arribó a Chile con una importante experiencia en el desarrollo de proyectos industriales tras desempeñarse como consultor SAP en los módulos de producción y calidad en la empresa SofOs, fábrica de soluciones.

Gracias a Dios conseguí trabajo a la semana que llegué a través de un anuncio de Facebook. Me entrevistó el mismo dueño, quien no me quiso en principio en el puesto”, recuerda este amante del tiro con arco y los deportes al aire libre.