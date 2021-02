Senadores estadounidenses proponen limitar el escudo de responsabilidad para las plataformas de RRSS

Tres senadores demócratas de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que limitaría la Sección 230, una ley que protege a las empresas en línea de la responsabilidad sobre el contenido publicado por los usuarios, y las hace más responsables cuando las publicaciones resultan en daños.

Llamada Ley SAFE TECH, la legislación marcaría el último esfuerzo para hacer que las empresas de medios sociales estadounidenses como Twitter Inc y Facebook Inc y Google de Alphabet Inc sean más responsables de “permitir el acoso cibernético, el acoso selectivo y la discriminación en sus plataformas”, los senadores Mark Warner, Mazie Hirono y Amy Klobuchar dijeron en un comunicado.

A raíz del asalto del 6 de enero al Capitolio de los EE. UU. En Washington, muchos legisladores han estado estudiando formas de responsabilizar a las Big Tech por el papel que desempeñaron en la difusión de la desinformación antes del motín y sobre la vigilancia del contenido en sus plataformas.

Varios legisladores republicanos también han estado presionando por separado para eliminar la ley por completo sobre las decisiones de las plataformas tecnológicas para moderar el contenido. El expresidente republicano Donald Trump presionó repetidamente para que se elimine la protección legal por lo que alegó era censura contra los conservadores.

Los llamados para cambiar la ley se hicieron más fuertes después de que plataformas como Twitter y Facebook comenzaron a etiquetar las publicaciones de Trump sobre las elecciones y luego, después de que el ataque al Capitolio bloqueara la cuenta de Trump, citando el riesgo de una mayor incitación a la violencia.

Los directores ejecutivos de Google, Twitter y Facebook han dicho anteriormente que la ley es crucial para la libre expresión en Internet. Dijeron que la Sección 230 les brinda las herramientas para lograr un equilibrio entre preservar la libertad de expresión y moderar el contenido, incluso cuando parecían abiertos a sugerencias de que la ley necesita cambios moderados.

El proyecto de ley de los tres demócratas dejaría en claro que la Sección 230, que fue promulgada en 1996 como parte de una ley llamada Ley de Decencia en las Comunicaciones, no se aplica a los anuncios u otro contenido pago, no afecta la aplicación de las leyes de derechos civiles, y no prohíbe las acciones de muerte por negligencia.

“Necesitamos pedir más a las grandes empresas de tecnología, no menos”, dijo el Senador Klobuchar.

“Hacer que estas plataformas sean responsables de los anuncios y el contenido que pueden provocar daños en el mundo real es fundamental, y esta legislación hará precisamente eso”, dijo.

Hay varias otras leyes destinadas a cambiar la ley que circulan, incluida una de los senadores republicanos Roger Wicker y Lindsey Graham. Hay otro del senador demócrata Joe Manchin y un proyecto de ley bipartidista del demócrata Brian Schatz y el republicano John Thune.