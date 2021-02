Senadores bipartidistas de EE. UU. presentan resolución que ratifica reconocimiento a Guaidó

Los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL), Bob Menendez (D-NJ), Ted Cruz (R-TX), Dick Durbin (D-IL), Rick Scott ( R-FL) y Ben Cardin (D-MD) presentaron una resolución del Senado condenando las elecciones legislativas realizadas el pasado 6 de diciembre por el gobierno de Nicolás Maduro.

La resolución también denuncia la falta de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, así como la continua erosión de la democracia nacional y el estado de derecho.

Además, la resolución destaca el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó como líder de Venezuela en ausencia de un presidente elegido democráticamente en la nación.

Marco Rubio

“Mientras el régimen narcoterrorista de Maduro continúa redoblando sus esfuerzos por mantener su control ilegítimo del poder, el Senado de los Estados Unidos está enviando un fuerte mensaje bipartidista reafirmando su apoyo inquebrantable al presidente interino Guaidó”, dijo Rubio.

“Durante años, hemos sido testigos del deterioro de la democracia de Venezuela. Me enorgullece liderar este esfuerzo bipartidista para denunciar una vez más a Maduro y sus compinches por su papel continuo en socavar el futuro de su nación a través de elecciones fraudulentas. No dejaremos de luchar hasta que Venezuela vuelva a ser un faro de prosperidad y democracia ”.

Bob Menéndez

“La Asamblea Nacional títere del régimen de Maduro es el último asalto a la diezmada democracia de Venezuela y el resultado de elecciones que no fueron creíbles, democráticas o transparentes”, dijo el presidente del comité de exteriores del Senado, Menéndez.

“Los esfuerzos de Maduro no engañan a nadie y el mundo es consciente de hasta dónde llegará para aferrarse al poder, incluso cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esta resolución expresa el total rechazo del Senado a todos los resultados del falso proceso electoral y reitera nuestro compromiso de apoyar al pueblo venezolano que ha sufrido durante demasiado tiempo “.

Ted Cruz

“La Asamblea Nacional es la institución democrática legítima en Venezuela”, dijo Cruz. “Los intentos de Nicolás Maduro de eludirlo son un ataque directo contra la democracia de Venezuela. Me enorgullece unirme a mis colegas para apoyar a los venezolanos que luchan por la libertad y la democracia ”.

Dick Durbin

“Estoy orgulloso de copatrocinar esta resolución que rechaza las elecciones falsas más recientes en Venezuela”, dijo Durbin.

“La camarilla de Maduro sigue tramando formas de socavar la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana elegida democráticamente. Esta resolución reconoce acertadamente que el único camino a seguir en Venezuela es a través de elecciones legítimas, libres y justas ”.

Rick Scott

“Me enorgullece unirme a mis colegas hoy para enviar un mensaje claro a Nicolás Maduro: Estados Unidos nunca dejará de luchar por el pueblo de Venezuela”, dijo Scott.

“La apariencia de democracia no es democracia y el mundo sabe que la elección de Venezuela, coordinada por el régimen de Maduro, no es más que una farsa. Maduro es un dictador despiadado que asesina y oprime a su propio pueblo. Estados Unidos y los países amantes de la libertad de todo el mundo deben continuar con su apoyo inquebrantable al presidente interino Juan Guaidó y denunciar el régimen asesino de Maduro. Como Senador de los Estados Unidos por Florida, he hecho de la lucha por la libertad en América Latina y en todo el mundo una prioridad y no me detendré hasta que el pueblo de Venezuela vea un nuevo día de democracia “.

Ben Cardin

“Las elecciones realizadas en Venezuela el pasado mes de diciembre no fueron libres, justas ni transparentes. El gobierno de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y no representa la voluntad del pueblo venezolano ”, dijo Cardin.

“Debemos continuar trabajando con nuestros aliados internacionales, incluso con los países de la región que reciben generosamente a millones de refugiados y migrantes venezolanos, para apoyar el retorno de la democracia legítima, el estado de derecho y el fin de la crisis humanitaria en Venezuela. .