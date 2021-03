Selma Urdaneta, la zuliana que triunfa como Jefa de Pastelería en Santiago

Chile es una puerta abierta de oportunidades para aquellos que luchan hasta superar los obstáculos, y la venezolana Selma Lucía Urdaneta Godoy llegó en julio de 2018 para reinventarse. ¡Y vaya sí lo logró!

Esta zuliana de 24 años hoy es la jefa de Pastelería de Don Pan, una de las empresas criollas con mayor reconocimiento en Santiago por la calidad de sus productos.

Los primeros días en la capital chilena los califica como confusos. Por una parte se sentía feliz por ver nuevamente a parte de su familia más cercana y al mismo tiempo triste por los cercanos que se quedaron. Sin embargo, primó una emoción particular, la de quién ve posible descubrir lo que no había conocido ni tenido antes: oportunidades.

Llegué a Chile convencida de que algo tenía que aprender y no solo eso, aprenderlo a hacer bien. Se me hizo complicado, sí. En mi familia siempre existió la idea de que nos teníamos que graduar para ser alguien en la vida. La panadería nunca estuvo dentro del ideal…”, recuerda la mayor de cuatro hermanos, quien al emigrar abandonó la etapa final de la carrera de periodismo audiovisual.

Urdaneta Godoy confiesa que en Don Pan inició, en agosto de 2018, sin saber nada de panadería. “¡Nada! Ni de levadura ni fermentación, nada de nada. Aprendí poco a poco de los errores del día a día, de los panaderos que allí iba conociendo. La acepté como un arte muy especial y justo en ese momento comencé a enamorarme de la panadería. Cada día era más mi entusiasmo por aprender y desde ahí todo empezó a fluir”, detalla.

Selma cuenta que aunque no conocía el oficio, ya dentro de Don Pan, siempre le pareció interesante. “De vez en cuando me acercaba únicamente a observar y así en agosto del 2020 se abrió una vacante y confiaron que ahí existían posibilidades para mí. Fue menos complejo aprender porque ya tenía algo de experiencia en la panadería y en producción, además, el deseo y la voluntad siempre estaban presentes”, sostiene.

Lo demás surgió de forma espontánea. En septiembre de ese mismo año la asignaron como encargada de pastelería y poco a poco, con dedicación y esfuerzo, se ganó la jefatura. “Aún queda mucho por aprender pero confiamos que día a día lo iremos logrando”, agrega.

Lo que más le apasiona de su trabajo, revela, es lo diferente que puede ser un día del otro. “Me gusta mucho la creatividad que le puedes poner a lo que haces y que al final salga algo irrepetible. Es un reto para la imaginación”, afirma.

Urdaneta Godoy considera que los venezolanos somos trabajadores, llenos de voluntad y con expectativas. Siempre dispuestos a aprender y dar sus conocimiento, a crecer en otro país.

Cree que si bien algunos no lo están haciendo muy bien, no representan la mayoría. Recuerda que fuimos obligados a salir de nuestra zona de confort. “Y aquí estamos, apostando a nuestras fuerzas y a nuestro futuro. Lo que más me gusta de Chile son las oportunidades que te brinda no solo de trabajar sino de crecer también acá”.