Secretario General de la ONU: “El brote de coronavirus está fuera de control”

El brote del nuevo coronavirus “sigue estando fuera de control”, afirmó este miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante una rueda de prensa en vísperas del debate de alto nivel de la 75.º sesión de la Asamblea General de la ONU.

“La crisis de la pandemia es diferente a cualquier otra [crisis] de nuestra vida y, por lo tanto, este año la Asamblea General también será diferente a cualquier otra”, indicó el diplomático, señalando que pronto la humanidad superará el millón de vidas perdidas debido al coronavirus.

“Mientras tanto, el brote sigue estando fuera de control […] El virus es la amenaza número uno para la seguridad global en nuestro mundo de hoy en día”, aseveró el secretario general, recordando que por esta razón pidió en marzo un alto el fuego a escala mundial que creara un “espacio para la diplomacia”.

Guterres dijo que en su discurso ante la Asamblea General de la ONU del próximo martes hará “un enérgico llamamiento a la comunidad internacional” para que todos los estados movilicen todos los esfuerzos “para que el alto el fuego mundial se convierta en una realidad antes de fin de año”, lo que daría “un nuevo impulso colectivo hacia la paz“.

El secretario general recordó que, pese a la esperanzas que muchos depositan en una potencial vacuna contra el Covid-19, “no existe una panacea en una pandemia“. “La vacuna por sí sola no puede resolver esta crisis, ciertamente no a corto plazo”, indicó el diplomático.