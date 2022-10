Se retiran venezolanos que protestaban en puente de Matamoros tras dialogar con Migración de EE. UU.

Alrededor de 160 venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos, tras la noticia de que el polémico Título 42 aplique para los ciudadanos de este país, protestaron de manera pacífica en el Puente Nuevo, que conecta a Matamoros (estados de Tamaulipas), con Brownsville (estado de Texas), para exigir el ingreso a territorio estadounidense.

Los migrantes salieron de la Casa del Migrante San Juan Diego para dirigirse al cruce internacional con las manos pintadas y encadenados, circunstancia que puso en alerta a integrantes de la patrulla fronteriza quienes, cerraron la vía y colocaron barricadas.

Los extranjeros argumentaban que se había cometido una injusticia con ellos porque, antes de que se aplicara la nueva normativa, en la que es requisito que ingresen por avión, tras el trámite correspondiente, ya estaban en la nación norteamericana y se les retornó con engaños.

El grupo se colocó frente a la reja y pidieron dialogar con algún funcionario del Gobierno del presidente Joe Biden con el objetivo de buscar una explicación sobre la problemática que enfrentan al ser devueltos a México por la frontera norte mexicana.

En el proceso, varias familias fueron separadas por lo que esperan noticias para saber dónde reencontrarse luego de la restricción que los mantiene en México bajo incertidumbre porque desconocen la ordenanza emitida por Estados Unidos.

(Me siento) impotente y triste por saber que me sacaron del país estadounidense y no tengo noticias de mi esposa desde el lunes. No sé si la soltaron”, expresó Evir Elveines Chiquito.