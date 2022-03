"Se acabó mi pesadilla": El mensaje de Gustavo Cárdenas tras su liberación

El exvicepresidente de Relaciones Estratégicas de Citgo, Gustavo Cárdenas, que fue liberado la noche de este martes luego de estar preso en Venezuela desde 2017, abogó por la liberación de sus cinco compañeros, también exejecutivos de la filial de Pdvsa, y calificó como una “pesadilla” su encarcelamiento.

“La pesadilla para mí y mi familia terminó anoche… Espero y rezo por mis cinco compañeros: Tomeu Vadell, Jorge Toledo, José Pereira, José Luis y Alirio Zambrano, que se quedaron en Venezuela y pido su pronta liberación”, expresó Cárdenas tras regresar con sus parientes en Houston.

Cárdenas expresó en declaraciones a la agencia AP su felicidad de estar en casa después de un encarcelamiento de más de cuatro años que dijo “ha causado mucho sufrimiento y dolor, mucho más del que puedo explicar con mis palabras”.

También agradeció a los funcionarios estadounidenses que ayudaron a asegurar su liberación.

Tal liberación se da luego que el pasado fin de semana altos funcionarios de la administración de Joe Biden viajaran a Caracas para reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Entre los temas tratados y conocidos extraoficialmente se habló de la liberación de los estadounidenses presos en la nación sudamericana, el levantamiento de sanciones sobre el petróleo y la reanudación del diálogo con la oposición.

Gustavo Cardenas at his home in Houston where he arrived at 4 a.m. after being released from prison by Venezuela.

The @CITGO oil executive spent was imprisoned in Venezuela since 2017. https://t.co/L89DeElq4e pic.twitter.com/wyl9wHI2dc

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 9, 2022