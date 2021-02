Rusia reporta los primeros casos del mundo de gripe aviar H5N8 en humanos

Al menos siete empleados de una granja avícola en el sur de Rusia fueron diagnosticados con un nuevo tipo de gripe aviar, informó TASS, citando a la jefa del organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor, Anna Popova.

Según la funcionaria, se trata del primer caso confirmado en el mundo de infección humana por el virus de la influenza aviar A (H5N8).

Los científicos del Centro de Véktor han aislado material genético de este tipo de influenza aviar de siete empleados de una granja avícola en el sur de la Federación de Rusia, donde se registró un brote entre la población avícola en diciembre de 2020″, detalló Popova en una rueda de prensa este sábado.

La directora de Rospotrebnadzor señaló también que esta situación pudo ser controlada ya que todas las medidas para proteger a la gente y a los animales se llevaron a cabo en muy poco tiempo, reseñó RT.

“Todas las personas, los siete individuos de los que estoy hablando hoy, se sienten bien, su curso clínico fue muy leve. Pero al mismo tiempo, nuestros científicos pudieron ver cambios en el cuerpo humano y la respuesta inmune para encontrar este virus en los siete trabajadores de la granja avícola“, apuntó la funcionaria.

Puede ‘aprender’ a transmitirse entre los humanos

Asimismo, Popova subrayó que aún no se han registrado casos de transmisión de persona a persona. “Hasta ahora, vemos que el nuevo patógeno de la influenza aviar A (H5N8) es capaz de propagarse de las aves a los humanos. Ha superado la barrera entre especies. No obstante, esta variante no se transmite de persona a persona en la actualidad”, confirmó.

Sin embargo, la rapidez de las mutaciones le podrán “permitir superar esta barrera“, es decir, el virus puede ‘aprender’ a transmitirse entre los humanos, agregó la jefa de Rospotrebnadzor. En este sentido, Popova destacó la importancia del descubrimiento de los científicos rusos.

La detección de estos cambios, cuando el virus aún no ha adquirido la propiedad de transmitirse de persona a persona, nos da a todos, al mundo entero, tiempo para prepararnos ante posibles escenarios y así responder de manera adecuada y oportuna: desarrollar sistemas de prueba y preparar plataformas de vacunas antes de que este virus se vuelva más patógeno y más peligroso para los humanos y adquiera la habilidad de transmisión de persona a persona”, explicó la funcionaria.

La jefa de la institución también informó que Rusia había enviado información a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el primer caso de infección humana con el nuevo tipo de gripe aviar. Además, Véktor ya colocó los datos de secuenciación completa del genoma del virus A (H5N8) con las mutaciones que le permitieron superar la barrera interespecies”, acotó Popova.