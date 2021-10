Rusia reporta el mayor número diario de casos de Covid-19 desde inicio de pandemia

Rusia ha confirmado 36.339 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, el mayor incremento diario registrado hasta ahora en el país, lo que elevó el recuento nacional a 8.131.164, dijo hoy jueves el centro oficial de monitoreo y respuesta.

La cifra de muertos en todo el país creció a 227.389 luego del aumento diario récord de 1.036, y el número de recuperaciones se elevó en 25.895 para llegar a 7.091.607.

Mientras tanto, Moscú, la región más afectada de Rusia, reportó 7.897 nuevos casos, lo que hizo ascender su total a 1.745.681.

En Rusia, se detectaron casos aislados de una subvariante de Delta, la AY 4.2, informó el organismo de supervisión de los derechos del consumidor y el bienestar humano del país, Rospotrebnadzor.

La nueva cepa AY 4.2, una mutación de la variante Delta detectada por primera vez en Reino Unido, puede ser más virulenta que la cepa Delta actual que es dominante en Rusia, dijo Kamil Khafizov, quien encabeza el grupo científico de Rospotrebnadzor para nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades.

De manera similar a la cepa Delta original, esta nueva mutación podría conducir a otro aumento en los casos, dijo Khafizov.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el miércoles un período no laborable a nivel nacional desde el 30 de octubre hasta el 7 de noviembre, en un intento por frenar un nuevo aumento en los casos de virus.

Se recomendó a las autoridades regionales que implementen el período no laborable antes si es necesario y que lo extiendan si los casos continúan aumentando.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, introdujo hoy un período no laborable en la capital del 28 de octubre al 7 de noviembre, durante el cual todas las instalaciones educativas estarán cerradas temporalmente y las tiendas y negocios no esenciales no abrirán sus puertas al público.