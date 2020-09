Rusia denuncia que sufrió ataques cibernéticos por vacuna contra el Covid-19

"No soy un especialista en tecnologías de la información y no puedo decir si estaban relacionados con la vacuna o no (…), pero hubo intentos de entrar en los ordenadores de nuestros desarrolladores", dijo el director del Centro de Investigación Gamaleya, Alexandr Ginzburg