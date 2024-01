Ron DeSantis retira su candidatura presidencial ante ventaja electoral de Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este domingo su retirada de la contienda por las primarias republicanas para las elecciones presidenciales. A través de un vídeo, DeSantis admitió su incapacidad para contener el avance de Donald Trump y reconoció que la mayoría de los votantes republicanos en las primarias prefieren darle otra oportunidad al expresidente.

En sus declaraciones, DeSantis afirmó: “Hoy suspendo mi campaña. Estoy orgulloso de haber cumplido el 100 % de mis promesas y no voy a parar”. Además, dejó claro su respaldo a Donald Trump. Indicó que es preferible a Joe Biden y subrayó su compromiso de apoyar al candidato republicano.

Señaló que la decisión de retirarse se fundamenta en el reconocimiento de la preferencia de los votantes republicanos y la necesidad de evitar un retorno a la antigua guardia republicana.

La retirada de DeSantis se produce a solo dos días de las primarias en Nuevo Hampshire, donde las encuestas indicaban perspectivas poco favorables para él.

Según la última encuesta de la CNN, su intención de voto en este estado era del 6%, por detrás de Donald Trump y Nikki Haley. A nivel nacional, DeSantis estaba a aproximadamente 50 puntos porcentuales detrás de Trump y había caído al tercer lugar, superado por la exgobernadora de Carolina del Sur.

Hace un año, DeSantis inició su campaña como un contendiente formidable, pero el rápido ascenso de Donald Trump y el cambio en las preferencias de los votantes republicanos han llevado al gobernador de Florida a retirarse de la competencia presidencial.

Su futuro político ahora queda en la incertidumbre, y se plantea la posibilidad de que vuelva a intentarlo en las elecciones de 2028, reseñó El País de España.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024