Rodríguez: AN se mantendrá firme pese a cambio de gobierno en EE. UU.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que el Parlamento se mantendrá firme pese al cambio de gestión en Estados Unidos.

“Al Parlamento venezolano no le quita el sueño que un gobierno extranjero reconozca o no reconozca las funciones de ese Parlamento. Eso no está dentro de sus prerrogativas, a quién le importa el Parlamento es al pueblo de Venezuela”, dijo.