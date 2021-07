Roberto Tovar, el ingeniero venezolano que trabaja en la primera planta termosolar de América Latina

Chile inauguró, a principios de mes, Cerro Dominador, la primera planta termosolar de América Latina, una imponente obra que permitirá ahorrar más de 600.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, equivalente, según el gobierno, a lo que emiten 300.000 automóviles en un año.

Allí, en pleno desierto de Atacama, el más árido y con mayor radiación solar del mundo, y dentro de un área circular de más 700 hectáreas, formó parte del equipo profesional que participó en la obra, el venezolano Roberto Tovar de Abreu, un ingeniero mecatrónico graduado en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, Unexpo, Guarenas.

Lo que más me impresiona es la cantidad de energía (100 MW) que se puede generar de manera limpia en el día, y ahora con la Inauguración de la Termosolar también en la noche”, expresa Roberto para referirse al receptor con sales fundidas que se calientan a más de 560 grados Celsius para generar vapor de agua y mover una turbina que genera electricidad limpia.

Pero la historia de Tovar como migrante en Chile ha sido un verdadero carrusel. En Venezuela, trabajó como técnico instrumentista en PDVSA-Carenero, y sus competencias abarcaban la recepción, almacenamiento y distribución de derivados de hidrocarburos. Recién graduado emigró por aire a principios de 2017.

De allí saltó a Cosmoplas como técnico especializado en el área hidráulica. “Allí adquirí experiencia y fortalecí las debilidades, ya que tenía que esperar que saliera mi permanencia definitiva y en paralelo la solicitud de reválida de título universitario”, explica el ingeniero de 29 años, nacido en Higuerote, estado Miranda.

Su ingreso al proyecto que cuenta con más de 10,600 heliostatos (espejos) se produjo con permanencia definitiva y revalidación. “Comencé a postular por LinkedIn y duré como cuatro meses hasta que me contactaron de la Planta Fotovoltaica, en Cerro Dominador. El proceso de selección duró aproximadamente dos meses hasta que se contactaron conmigo y me contrataron como técnico de Operación y Mantenimiento”, narra sobre la planta orientada en conseguir la neutralidad en carbono comprometida para el 2050.

La termosolar, que es licitada por las españolas Abengoa y Acciona, está ubicada cerca del municipio de María Elena, a unos 200 kilómetros al este de la costera ciudad de Antofagasta, en medio del desierto y a unos 3,000 metros sobre el nivel del mar, en el norte del país.

Sobre sus vivencias, asegura que lo que más le sorprende es la manera como, en general los seres humanos, somos capaces de adaptarnos a cada una de las dificultades que se nos presentan en la vida.

Mi experiencia ha sido realmente muy buena, ya que me dieron la oportunidad de ingresar sin experiencia en el área de generación eléctrica de manera renovable. Así que he tenido la oportunidad de aprender mucho en este rubro en el cual me pienso desarrollar profesionalmente”, explica.