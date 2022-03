Río de Janeiro levanta la obligación de usar mascarilla en ambientes cerrados

Las autoridades de la ciudad brasileña de Río de Janeiro decidieron este lunes levantar la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados, ante la menor incidencia de la pandemia de coronavirus.

Se trata de la primera capital regional brasileña que flexibiliza el uso de tapabocas en lugares cerrados.

La medida entrará en vigor este martes, cuando será publicada en el Diario Oficial del municipio, según informó el alcalde de Río, Eduardo Paes, en sus redes sociales.

Atendendo recomendação do comitê científico da prefeitura do Rio, edição extra do Diário Oficial nessa tarde libera do uso de máscaras em espaços abertos e fechados na cidade do Rio de Janeiro. Quando atingirmos 70% na dose de reforço, acaba tb o passaporte da vacinação. pic.twitter.com/T2ncXcjfG5

— Eduardo Paes (@eduardopaes) March 7, 2022