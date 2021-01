República Checa ratificó su posición sobre Venezuela: Elecciones del 6 de diciembre fueron ilegítimas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de República Checa ratificó el martes su posición sobre Venezuela respecto a los resultados de las cuestionadas elecciones parlamentarias que el gobierno de Nicolás Maduro realizó el 6 de diciembre.

“La posición checa hacia Venezuela sigue siendo la misma. Las elecciones parlamentarias de diciembre fueron ilegítimas y, por tanto, la Unión Europea no reconoció su resultado en las Conclusiones del Consejo de enero”, dijo la Cancillería en un tuit.

Las autoridades de ese país aclararon que el bloque europeo nunca ha tenido una posición común sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Por lo tanto, subrayó, es competencia de cada Estado miembro hacerlo.

🇨🇿🇻🇪🇪🇺 Czech position towards #Venezuela remains the same. The December parliamentary elections were illegitimate and therefore the #EU did not recognize its outcome in the January Council Conclusions.

