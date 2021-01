Reportan una mujer en estado crítico tras recibir impacto de bala en el Capitolio

Al menos una persona fue herida de bala en el asalto de los manifestantes a favor de Trump en el Capitolio estadounidense, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia al canal local del Distrito de Columbia de Fox.

Imágenes de MSNBC mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia y algunos legisladores fueron escuchados gritando “se han producido disparos”, al tiempo que miembros de la seguridad del Capitolio desenfundaron armas en el salón de plenos de la Cámara de Representantes.

Una periodista de la CNN explicaba en Twitter que una mujer estaría en situación grave después de haber recibido un disparo en el pecho dentro del Capitolio.

Las imágenes publicadas a través de redes sociales muestran ahora a decenas de manifestantes paseando por los pasillos y las salas del Capitolio, donde se están produciendo enfrentamientos con la policía. Se han repartido máscaras antigas a los congresistas por si los agentes policiales tienen que utilizar gas lacrimógeno para dispersar a los asaltantes.

El ayuntamiento de Washington ha decretado el toque de queda en la capital a partir de las seis de la tarde.

A woman is in critical condition after being shot in the chest on the Capitol grounds, per @NoahGrayCNN. No other details were provided.

