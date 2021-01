Reportan que decenas de venezolanos quedaron varados en la frontera con Perú

Un grupo de inmigrantes venezolanos quedaron atrapados en Huaquillas, ciudad ecuatoriana en la frontera con Perú, después de que las autoridades peruanas desplegasen a sus Fuerzas Armadas para impedir que entrasen ilegalmente.

Las imágenes, grabadas el 29 de enero, muestran a inmigrantes, entre ellos, niños, intentando cruzar la frontera y discutiendo con la Policía, reseñó Sputnik.

“Me afecta porque no me dejan pasar, porque yo quisiera pasar por lo legal no por trocha, así escondido porque eso es feo que lo devuelvan a uno u otra vez después de caminar 10 o 20 kilómetros”, confiesa un venezolano.

Otra entrevistada compartió su caso: “Para agarrar como hacia la frontera de Brasil, porque mi niño nació en Brasil, allí hay más posibilidades que me lo operen del tobillo”.

Todos tienen su historia, su razón por la que buscan cruzar la frontera tras abandonar Venezuela.

“Yo voy a llegar a donde está mi hermana en Chile, Santiago de Chile, que allí tengo una estabilidad. Ahorita allí voy a tener una estabilidad”, responde una mujer venezolana.

Cuando le preguntaron cómo va a hacer para llegar a Chile, agregó: “Mire, si tengo un mes y medio caminando desde que salí de Venezuela yo creo que lo voy a lograr. Con el favor de Dios. Así camine un mes, dos meses más y voy a llegar a donde está mi hermana”.

El Gobierno ecuatoriano cerró las fronteras en marzo ante la pandemia del coronavirus; transcurridos siete meses, diversos sectores, sobre todo de comerciantes, piden que se vuelvan a abrir, recordó Sputnik.

El cierre de fronteras provocó, en el lado norte, la apertura de pasos clandestinos, utilizados sobre todo por ciudadanos venezolanos para dejar Ecuador y llegar a Colombia para de allí volver a su país.

Mientras que en el lado sur, en la frontera con Perú, se incrementó el comercio ilegal, especialmente en la población de Huaquillas.

El 26 de enero, el Ministerio de Defensa de Perú (Mindef) realizó un operativo, en coordinación con su par ecuatoriano, contra el ingreso ilegal de extranjeros por el departamento de Tumbes (frontera norte).

El Mindef indicó que en el operativo participaron 54 unidades vehiculares y 1.200 efectivos de las Fuerzas Armadas.