Repartidores venezolanos en Argentina protestaron para exigir respeto a sus derechos

Repartidores (delivery) venezolanos en Argentina protestaron este miércoles en las afueras de un restaurante en Buenos Aires para exigir el respeto a sus derechos.

Esto se debe a que en días pasados Ángel Osuna, según contó, fue víctima de xenofobia por parte del encargado del lugar.

“Me golpearon por ser venezolano y porque moví la bicicleta y no les gustó. Me dio crisis de nervios. Me atendió una ambulancia”, dijo el joven venezolano.

En un reporte de TVV noticias, el encargado del restaurante en la capital de Argentina, aseguró que no hubo un acto xenofóbico, dijo que fue un “malentendido y ha sido mal solucionado”.

El venezolano informó que tras el incidente fue a poner la denuncia, pero supuestamente los efectivos de seguridad dijeron que no era relevante.

Venezolanos en Argentina se manifiestan

Organizaciones de venezolanos en Argentina se han mostrado preocupados por las declaraciones de Florencia Carignano, directora de Migraciones Argentina, en las que afirmó que al país ha ingresado una cantidad considerable de “delincuentes de nacionalidad venezolana”.

Basándose en la Disposición 520/19, que flexibilizaría los procesos de radicación de los migrantes en Argentina, Carignano culpó al gobierno del expresidente Mauricio Macri de permitir el ingreso de venezolanos con documentación vencida.

“Este tipo de señalamientos y generalizaciones podrían incentivar acciones de xenofobia y rechazo hacia los migrantes. Y más si provienen de la máxima autoridad migratoria del país”, expresaron los venezolanos en un comunicado.

Agregaron que Carignano hizo un preocupante cuestionamiento a las medidas de flexibilización que se tomaron para reconocer la documentación vencida como vigente, aun cuando se han adoptado en diferentes países de la región, en Norteamérica y Europa, que consideran la tragedia humanitaria y la crisis institucional que vive Venezuela