Renuncia canciller ecuatoriano en medio de polémica diplomática con Argentina

Genera consecuencias el impasse diplomático entre dos Gobiernos suramericanos. El canciller de Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga, presentó el jueves su renuncia al cargo, en medio de la polémica surgida por unas declaraciones dadas por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que el Ejecutivo meridional consideró ofensivas.

Gallegos presentó su renuncia al mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, en una breve misiva en la que adujo “motivos estrictamente personales“. El ahora exministro, de 74 años de edad, es un funcionario con 54 años de carrera y antes de ser canciller, ocupaba el puesto de embajador de Ecuador ante la ONU.

La controversia empezó cuando el mandatario argentino, en una entrevista con el canal local CN5, se refirió al distanciamiento que hubo entre Lenín Moreno y el que fue su primer vicepresidente, Jorge Glas -ahora en prisión por un caso de corrupción, que él niega-, al ser consultado por un eventual rompimiento con su vicepresidenta, Cristina Fernández.

Yo no soy Lenín Moreno, ¿eh?. El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencia con Cristina. Las tengo, no es que las tuve, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas, no sé si en muchas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina“, dijo el jefe de la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino.