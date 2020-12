Reino Unidos: Nueva cepa de coronavirus es más infecciosa, pero vacunas deben funcionar

Una nueva cepa de coronavirus identificada en el Reino Unido es hasta un 70% más infecciosa, pero no se cree que sea más mortal y las vacunas deberían seguir siendo eficaces, dijeron el sábado el primer ministro Boris Johnson y los científicos que lo asesoran.

Johnson y el director médico de Inglaterra, Chris Whitty, dijeron que la cepa había sido descubierta a través de la vigilancia genómica de Salud Pública de Inglaterra y ahora se confirmó que se propagaba más rápidamente que la original.

“No hay evidencia de que cause enfermedades más graves o una mayor mortalidad, pero parece que se transmite con mucha más facilidad”, dijo Johnson en una conferencia de prensa para anunciar restricciones más estrictas para millones de personas.

“Aunque hay una considerable incertidumbre, puede ser hasta un 70% más transmisible que la antigua variante, la versión original de la enfermedad. Estos son datos iniciales y están sujetos a revisión”, añadió.

“Pero es lo mejor que tenemos en este momento y debemos actuar con la información que tenemos, porque esto se está extendiendo muy rápidamente”.

Los casos en Gran Bretaña se han disparado en las últimas dos semanas, y estaban aumentando rápidamente, según los datos.

El asesor científico principal de Gran Bretaña, Patrick Vallance, dijo que las vacunas COVID-19 parecían ser adecuadas para generar una respuesta inmunológica a la nueva variante del coronavirus.

“Creemos que (la variante) puede estar en otros países también”, dijo Vallance a los periodistas. “Puede haber comenzado aquí, no lo sabemos con certeza”.

Vallance dijo que en algunas partes como Londres, el sureste y el este de Inglaterra, la nueva variante se estaba convirtiendo en la dominante.

“Este virus ha despegado”, dijo sobre la mutación. “Se está moviendo rápidamente y está llevando inevitablemente a un fuerte aumento de los ingresos a los hospitales”.

“No hay evidencia de que cause una enfermedad más severa, cause más hospitalizaciones o cause más problemas que el otro virus, básicamente se ve similar”.