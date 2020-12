Reino Unido sancionó a tres funcionarios del gobierno de Maduro por violaciones de los DD.HH.

Este jueves, el Reino Unido anunció la sanción de tres funcionarios del gobierno de Nicolàs Maduro en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Comunicado íntegro:

Hoy (10 de diciembre) el Reino Unido ha anunciado un tercer tramo de sanciones bajo su Régimen Global de Sanciones de Derechos Humanos contra 11 personas y una entidad de Rusia, Venezuela, Gambia y Pakistán por violaciones atroces de los derechos humanos, incluidas torturas y asesinatos.

Estas sanciones, anunciadas el Día Internacional de los Derechos Humanos, son parte del régimen global de derechos humanos del Reino Unido que le da poderes al Reino Unido para evitar que aquellos involucrados en graves abusos y violaciones de derechos humanos ingresen al país, canalicen dinero a través de bancos del Reino Unido o se beneficien de nuestro economía.

Esta es la tercera vez que el Reino Unido sanciona a personas o entidades por violaciones y abusos de derechos humanos bajo un régimen exclusivo del Reino Unido, la primera en julio y la segunda en septiembre de 2020.

Esta es también la segunda vez que el Reino Unido trabaja junto con sus aliados para anunciar sanciones, y Estados Unidos también ha anunciado sus propias medidas hoy. En total, Estados Unidos y el Reino Unido designaron hoy a 31 actores por su participación en graves abusos contra los derechos humanos.

En Rusia, el Reino Unido está imponiendo sanciones, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos, contra tres personas y la Unidad Especial de Respuesta Rápida de Terek responsables de torturas y otras violaciones de derechos humanos contra personas LGBT en Chechenia.

En Venezuela, se impondrán sanciones a altos funcionarios de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos en el gobierno de Maduro. Estas designaciones son un recordatorio oportuno de la crisis en Venezuela, ya que lo hacen poco después de que la administración de Maduro organizara elecciones de la Asamblea Nacional profundamente viciadas el 6 de diciembre.

El expresidente de Gambia, Yahya Jammeh, y Ahmad Anwar Khan, exsuperintendente superior de policía en el distrito de Malir, Pakistán, también se enfrentan a sanciones por violaciones históricas de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales de manifestantes y grupos minoritarios.

El canciller Dominic Raab: “Las sanciones de hoy envían un mensaje claro a los violadores de derechos humanos de que el Reino Unido les pedirá cuentas”, sostuvo.

El Reino Unido y nuestros aliados están arrojando luz sobre las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas por los sancionados hoy. El Reino Unido global defenderá la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho como una fuerza para el bien en el mundo.

Subrayando la posición del Reino Unido como una fuerza global para el bien, este régimen muestra su compromiso con el sistema internacional basado en reglas y con la defensa de las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo.

La lista completa de designaciones se encuentra a continuación:

Venezuela

Rafael Bastardo Comandante de las FAES (Fuerzas de Acción Especial) hasta 2019;

Remigio Ceballos Ichaso: Jefe de Operaciones del Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB);

Fabio Zavarse Pabon: Comandante de la Guardia Nacional (GNB).

Federación Rusa

Magomed Daudov: Portavoz / Presidente del Parlamento de la República de Chechenia;

Aiub Kataev: Jefe del Ministerio del Interior de la República Chechena de la Federación de Rusia en Argun;

Apti Alaudinov: Viceministro de Asuntos Internos de la República de Chechenia y Mayor General de Policía;

Unidad especial de respuesta rápida de Terek.

Gambia

Yahya Abdul Aziz Jemus Junkung Jammeh: ex presidente de Gambia;

Yankuba Badjie: ex director general de la Agencia Nacional de Inteligencia de Gambia (NIA);

Zineb Jammeh: Ex Primera Dama de Gambia y esposa de Yahya Jammeh.

Pakistán

Anwar Ahmad Khan: ex superintendente superior de policía (SSP) en el distrito de Malir, Karachi.

